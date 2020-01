Il viaggio cheap di Seat Arona TGI

Si fa un gran parlare di auto elettriche e ibride elettriche, di nuovi standard Euro 6d che, in teoria, dovrebbero portare allʼabbandono progressivo del gasolio, ma alternative valide in giro ci sono. Come il metano , economico ed efficiente , che è valsa una bella nota di merito alla Seat Arona TGI .

Per testarne le qualità, Seat ha organizzato al suo B-Suv un bel viaggetto in quattro Paesi europei: Spagna, Francia, Svizzera e Italia. E la Arona TGI a doppia alimentazione benzina e metano ha percorso 2.611 chilometri, spendendo in tutto poco più di 120 euro di carburante. A conti fatti, il 50 % in meno di quanto avrebbe fatto la stessa Seat Arona ma a benzina. Con il pieno doppio di due carburanti, infatti, la vettura ha percorso mediamente 340 km col metano e 140 con la benzina, per un consumo medio di 4 chili di gas per 100 chilometri.

Pensato a ridosso delle vacanze natalizie, il viaggetto di Seat Arona TGI era tuttʼaltro che facile, lineare. Il city Suv spagnolo ha dovuto attraversare Pirenei e Alpi, partendo da Barcellona per raggiungere alla fine della prima tappa (e oltre 1.000 km!) Colmar, sulle Alpi francesi. Il giorno dopo in marcia verso Zurigo e da qui a La Morra, cittadina piemontese di 2.700 abitanti, con un bel relax a base di tagliatelle con tartufi bianchi. Infine ritorno verso i Pirenei a Les Bains de Saint Thomas. Senza svenarsi e in assoluto relax.