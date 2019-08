Berlina e Variant 27 agosto 2019 07:55 Il salto generazionale della nuova Volkswagen Passat Lʼottava serie ha in dote le migliori tecnologie

Ibrida elettrica, a guida autonoma e connessa. La nuova generazione di Volkswagen Passat (lʼottava, la prima risale al 1973) si mette alle spalle il blasone e i 30 milioni di modelli venduti, e guarda dritto avanti. Se il look dʼinsieme resta più o meno inalterato ‒ classica la berlina, super funzionale la station wagon ‒ è lʼanima a cambiare.

Attesa per metà settembre, la nuova Volkswagen Passat avrà infatti anche la versione ibrida plug-in GTE, e poi tutte le tecnologie più avanzate quanto a sistemi di guida assistita e connettività dellʼabitacolo. Lo meritava, la Passat è dopo la Golf la Volkswagen più venduta di sempre, il leggendario Maggiolino è soltanto terzo a quasi 22 milioni di unità vendute. In Italia sarà come sempre la carrozzeria Variant (la station wagon) ad avere i maggiori apprezzamenti. È unʼauto perfetta per i grandi viaggiatori, agenti e liberi professionisti che macinano tanti chilometri e che adesso troveranno il nuovo Travel Assist ad assisterli.

In cosa consiste? Nel fatto che lʼauto possa marciare in modo parzialmente automatizzato fino a una velocità di 210 km/h, e la Passat è la prima Volkswagen a farlo. Inoltre il guidatore metterà le mani sul primo volante capacitivo della Casa tedesca, che reagisce al tocco e dialoga col Digital Cockpit. Per lʼinfotainment è stato sviluppato il sistema We Connect, con servizi di streaming Apple Music & Tidal, la web radio e la tecnologia web app. Infine, la nuova Passat è con la Touareg la sola Volkswagen a disporre dei fari a matrice di LED IQ.Light.

Tante le motorizzazioni in arrivo, ma le diesel restano predominanti. Ve ne sono quattro, da 120, 150 e 190 CV, più la Alltrack da 240 CV che sposa pure la trazione integrale. A benzina cʼè invece soltanto il 1.5 turbo da 150 CV con cambi manuale o a doppia frizione, mentre la Passat GTE ibrida plug-in sviluppa 218 CV e in modalità tutta elettrica riesce a fare circa 70 km. I prezzi partono da 36.350 euro, la carrozzeria Variant costa 1.000 euro in più a parità di allestimento, mentre per la GTE si parte da 46.500 euro.