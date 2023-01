Il parco circolante in Europa frena chi vuole l'auto sempre più green

Uno studio presentato dall'Acea mette in luce l'attuale identikit delle auto che circolano in Europa. I risultati non rispecchiano le aspettative di chi vuole accelerare la transizione verso l'elettrico.

L'Europa non rinuncia all'automobile - Rispetto al 2020 il parco circolante è risultato in crescita dell'1,2% fermandosi a poco più di 249,65 milioni di vetture. Tutti i Paesi dell’Unione europea, esclusa la Slovenia (-4,1%), hanno contribuito ad incrementare i veicoli in uso. Così, chi più chi meno ha fatto il suo: minima la quota di crescita nel nostro Paese (+0,3% / 39.822.723 auto), molto alta (+8,2%) quella della Slovacchia. Gli altri grandi protagonisti del mercato dell’auto europeo sono la Germania, che fa segnare un aumento dello 0,6%, la Francia dello 0,7% e la Spagna dello 0,9%. I Paesi che hanno visto crescere di più il numero delle automobili presenti nelle loro strade sono quelli del centro e dell'est Europa, come la Slovacchia, ma non solo: +3,5% in Croazia, +3,2% in Lituania, +3% in Polonia, +4,6% in Romania, +2,7% in Repubblica Ceca e +2,5% in Ungheria.

Cresce anche l’età dei veicoli - È necessario riflettere sulle strategie che l’Europa intende adottare per agevolare e accelerare la transizione verso l’elettrico. Purtroppo lo studio dell’Acea mette in risalto una problematica ormai nota agli addetti ai lavori: nel 2021 l’età media delle automobili circolanti in Europa è salita a 12 anni, contro gli 11,8 del 2020. Fanalino di coda (con i parchi più vecchi) sono la Grecia (17 anni) e l’Estonia (16,8), mentre quelli più giovani si trovano in Lussemburgo (7,6) e Danimarca (8,5). A quanto pare neppure i Paesi con i mercati più importanti si discostano da questo trend, così la Spagna fa segnare una media di 13,5 anni (13,1 nel 2020), l'Italia passa da 11,8 a 12,2, la Francia da 10,3 a 10,5 e la Germania da 9,8 a 10,1.

