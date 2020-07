Il Design sportivo della nuova Hyundai Elantra 2021

Sarebbe un peccato non vederla in Europa, perché con il suo stile innovativo da coupé 4 porte farebbe battere il cuore a molti appassionati di berline sportive. È la Hyundai Elantra , un modello di fascia alta che la Casa coreana riserva di solito al mercato nordamericano, ma che nel nuovo look 2021 potrebbe piacere anche nel Vecchio Continente.

Costruita su una piattaforma nuova, la settima generazione di Elantra fa sue molte novità. La gamma motori, ad esempio, include versioni ibride ed è la prima volta; lʼabitacolo avrà la connettività garantita dai sistemi Android Auto e Apple Car Play; i comandi vocali permettono di riconoscere anche la voce del guidatore da quella degli altri passeggeri. Dotazioni necessarie per scalare le classifiche dei segmenti premium. La strumentazione digitale poggia su due touch screen da 10,25 pollici, integrabili in un unico schermo per una visione tutta digitale delle funzioni di bordo.

La nuova Elantra Hybrid poggia su un 4 cilindri 1.6 benzina a ciclo Atkinson e vi aggiunge unʼunità elettrica da 32 kW, per una potenza di sistema pari a 140 CV. Le batterie agli ioni di litio (1,32 kWh di capacità) sono posizionate sotto i sedili posteriori e non intaccano l'abitabilità della vettura. Per la trasmissione Hyundai propone unʼautomatica a doppia frizione e 6 rapporti.

Nelle sue precedenti generazioni la berlina Hyundai è stata prodotta in 13,8 milioni di unità, di cui un quarto vendute soltanto negli Stati Uniti. La produzione della 7° generazione avverrà così in due stabilimenti: a Ulsan in Sud Corea e in Alabama, negli Stati Uniti. Il debutto su strada è previsto in autunno.