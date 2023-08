Hyundai Santa Fe: ecco la quinta generazione

Fuori ha un nuovo design Quando l’abbiamo vista per la prima volta abbiamo pensato che se non avessimo saputo cosa stavamo guardando, non avremmo mai detto che si trattava della nuova Santa Fe. Perchè? Perchè nelle linee che compongono il suo design e il suo stile è totalmente diversa dall’attuale generazione. Ha una forma generalmente squadrata e un frontale massiccio, di carattere, con una firma luminosa ad "H" che riprende il concetto di pixel art e i gruppi ottici uniti da una striscia illuminata. Lo stesso principio stilistico è stato adottato nel posteriore, che mette in mostra delle luci posizionate in basso rispetto al solito. Le dimensioni restano da maxi Suv: è lunga 4,83 m, larga 1,90 m e alta 1,72 m, ma con questo aspetto più robusto sembra più un fuoristrada vecchio stampo. Di profilo fanno bella mostra i passaruota squadrati che incorporano grossi cerchi da 21". Se siete interessati alla nuova Santa Fe, potete sceglierla in 10 colorazioni esterne e questi sono i nomi delle tinte: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.

Nuovo stile anche per gli interni In abitacolo tutto sembra seguire il corso stilistico delle nuove Hyundai, con i due schermi da 12,3" racchiusi nel Panoramic Curved Display e il comando della trasmissione automatica collocato sulla plancia per liberare la console centrale. In questo spazio ha preso posto il display da 6,6" del climatizzatore e due piattaforme di ricarica wireless. Rispetto al modello precedente (ma attualmente in commercio), l’abitacolo della nuova Santa Fe è più spazioso e regala 35 mm in più per le ginocchia dei passeggeri in seconda fila e 15 mm in più per gli occupanti la terza fila, cresciuta anche nello spazio in altezza (+69 mm) e impreziosita da schienali regolabili nell'inclinazione fino a 10 gradi. Due curiosità: gli interni della Santa Fe 2024 dispongono di vassoio a raggi UV-C per la sterilizzazione degli oggetti e della Bilateral Multi-Console accessibile dalla prima e dalla seconda fila.

Tecnologia e sicurezza Come tradizione vuole, prosegue anche con la quinta generazione di Hyundai Santa Fe l’ampia offerta di sistemi di assistenza alla guida per proteggere nel miglior modo possibile il guidatore e i passeggeri del grande Suv coreano. Facciamo qualche esempio, che va oltre i classici sistemi che tutti conoscete: se la visuale posteriore è ridotta al minimo a causa di un carico di bagagli eccessivo, il sistema Digital Center Mirror consente al conducente di vedere cosa sta accadendo dietro al veicolo, aiutandolo anche nelle ore notturne con un’immagine più luminosa. Un altro esempio ci viene offerto dal Safe Exit Assist, che monitora i veicoli in avvicinamento, bloccando le portiere in caso di necessità, per evitare ai passeggeri di mettersi in pericolo. Per il resto, non manca il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0, che fornisce un avviso e una frenata d’emergenza se il veicolo che precede rallenta improvvisamente, il mantenimento di corsia attivo, il Driver Attention Warning (monitora l’attenzione del conducente), lo Smart Cruise Control 2 coadiuvato anche dalla navigazione e l’High Beam Assist, che regola automaticamente il fascio di luce dei fari tenendo conto della presenza degli altri veicoli e delle condizioni della strada.