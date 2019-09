Hyundai, Nuova i10 e la sportività in salsa elettrica

Nuova Hyundai i10 è più bassa di 20 mm e più larga di 20 mm rispetto al vecchio modello, ciò che infonde unʼimmagine più slanciata e agile . Il design non è però stato stravolto, anche se lʼocchio noterà i cerchi in lega da 16 pollici (qui a Francoforte) che sono unʼopzione per lʼutilitaria. Tra le tecnologie spiccano i sistemi Connected Car e Bluelink , che favoriscono un ambiente social e strizzano lʼocchio al target giovanile. Cambiano però anche gli interni, con la plancia che si estende fin verso le portiere, i tanti vani portaoggetti e il vano contenitore sopra il cassettino del cruscotto, segno di una praticità necessaria ma spesso trascurata nel segmento A. Ottimo il bagagliaio da 252 litri .

Non meno interessante è la presentazione di Hyundai Generator, una stazione di ricarica portatile per i veicoli elettrici. Consiste in due celle a combustibile, così da poter fornire energia a due veicoli contemporaneamente, anche in ricarica rapida, e risulta meno rumoroso dei convenzionali generatori a diesel. Hyundai Generator è un sistema di carica mobile che utilizza l’idrogeno e apre le porte allʼimpiego di risorse rinnovabili come il solare o l’eolico nellʼalimentazione dei veicoli.