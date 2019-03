Hyundai lancia le versioni ConnectLine di i10 e i20

Nuove versioni speciali per le utilitarie Hyundai , sempre più ricche anche di contenuti tecnologici. Arriva infatti negli showroom italiani la serie ConnectLine per i modelli i10 e i20 . Accedendo al finanziamento Hyundai Gold , i due modelli beneficiano di uno sconto, rispettivamente, di 4.300 e 5.650 euro.

Hyundai i10 ConnectLine si basa sullʼallestimento Tech e offre di serie i cerchi in lega da 14 pollici, il Cruise Control e il sistema multimediale con touch screen da 7 pollici, compatibile coi sistemi operativi Apple e Android. Con il motore 1.0 da 67 CV della i10 ConnectLine, il prezzo scende a 9.750 euro, anche senza permuta o rottamazione, un bel vantaggio sui 14 mila di listino, ma occorre aderire al finanziamento Hyundai Gold (Tan 6,99 e taeg 9,71). Da ricordare che Hyundai ha lanciato anche la formula “Operazione Doppio Zero” che, in caso di permuta o rottamazione, propone un finanziamento di due anni con zero rate e zero interessi, a fronte di un anticipo che comprende la polizza Furto e Incendio.