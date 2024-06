Hyundai Ioniq 5 N: elettrica per la pista

La prova in pista rivela il duplice carattere della Ioniq 5 N che in modalità di guida normale, se non fosse per le evidenti appendici aerodinamiche e per i sedili sportivi che sostengono saldamente il guidatore, cela in maniera quasi provocatoria le sue grandi doti stradali. Attivando il simulatore di cambiata e il sound generator, la Ioniq 5 si trasforma in un’auto da corsa che garantisce il giusto feeling in circuito. Allo stesso tempo le sospensioni a controllo elettronico e il differenziale posteriore a slittamento limitato garantiscono una tenuta di strada eccezionale. La Hyundai Ioniq 5 N è un esempio eccellente di come la tecnologia elettrica possa essere sfruttata per creare veicoli che non solo rispettano l'ambiente, ma offrono anche emozioni forti e genuine. Capace di offrire un'esperienza di guida unica, sia su strada che in pista, la Hyundai Ioniq 5 N è un’auto che sorprende con la sua combinazione di prestazioni elevate e tecnologia avanzata e rappresenta un nuovo punto di riferimento nel segmento dei veicoli elettrici sportivi. La Hyundai Ioniq 5 N ha un listino di 77.000 euro e un allestimento quasi full-optional.