Hyundai Insteroid, concept car molto visionaria

L’esperienza multisensoriale proposta da Insteroid è arricchita dalla firma sonora dell’impianto audio Beat House e dalla Message Grid, che consentono interazioni personalizzate e un forte legame emotivo tra auto e conducente. L’icona Boost, presente in diversi punti del design, parla a diverse personalità e rafforza il rapporto tra l’auto e chi la guida. Dal punto di vista estetico, si distingue per una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala, diffusore e sfoghi d’aria che ne migliorano l’aerodinamica. Gli esterni, rifiniti in una tonalità di bianco morbido con dettagli in arancione acceso, esprimono un carattere deciso e originale. Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, parla di Insteroid con grande entusiasmo: “il debutto italiano di Insteroid al Salone Auto Torino rappresenta un momento speciale per noi. Questa concept car incarna una moderna interpretazione dell’auto da sogno, una celebrazione del puro divertimento che riflette il nostro approccio capace di rompere gli schemi. Con creatività e innovazione vogliamo parlare alle nuove generazioni di automobilisti, condividendo una visione di mobilità ispirata, coinvolgente e orientata al futuro”.