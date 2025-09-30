Hyundai Insteroid, concept car molto visionaria

L'abbiamo vista a Torino da molto vicino. Questa concept car reinterpreta il city-SUV 100% elettrico Inster e porta il linguaggio del gaming nel mondo automotive.
© Ufficio stampa Hyundai
Pura celebrazione della creatività, la concept car Insteroid traduce l’immaginazione in esperienza concreta e incarna alla perfezione lo spirito innovativo di Hyundai. Al Salone Auto Torino l'abbiamo vista da vicino e in questo articolo vi raccontiamo l'idea che l'ha messa insieme e che fa stupire chiunque davanti alla sua vista.
Con la sua èresenza al Salone Auto Torino Insteroid ha messo le quattro gomme a terra per la prima volta in Italia. La visionaria concept car è stata svelata originariamente alla “Night Garage Party” a Seoul, rappresentando sin da subito la capacità di Hyundai di rompere gli schemi e proporre una visione capace di unire divertimento, innovazione e ispirazione dal mondo dei videogame, andando oltre al design automobilistico tradizionale. Insteroid è abile nel coinvolgere le persone che la osservano attraverso forme, luci e suoni con uno spirito fresco e irriverente.
© Ufficio stampa Hyundai
Progettata in gran segreto dal team di design europeo di Hyundai, Insteroid unisce la natura giocosa di Inster con l’energia esplosiva di "Steroid", esprimendo un’identità vivace e audace, con l'intento di esplorare nuovi linguaggi espressivi. Infine, l’abitacolo è caratterizzato da elementi completamente personalizzabili che riflettono la filosofia “Build it, play it, break it, repeat”.
© Ufficio stampa Hyundai
© Ufficio stampa Hyundai
L’esperienza multisensoriale proposta da Insteroid è arricchita dalla firma sonora dell’impianto audio Beat House e dalla Message Grid, che consentono interazioni personalizzate e un forte legame emotivo tra auto e conducente. L’icona Boost, presente in diversi punti del design, parla a diverse personalità e rafforza il rapporto tra l’auto e chi la guida. Dal punto di vista estetico, si distingue per una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala, diffusore e sfoghi d’aria che ne migliorano l’aerodinamica. Gli esterni, rifiniti in una tonalità di bianco morbido con dettagli in arancione acceso, esprimono un carattere deciso e originale. Francesco Calcara, Presidente e CEO di Hyundai Italia, parla di Insteroid con grande entusiasmo: “il debutto italiano di Insteroid al Salone Auto Torino rappresenta un momento speciale per noi. Questa concept car incarna una moderna interpretazione dell’auto da sogno, una celebrazione del puro divertimento che riflette il nostro approccio capace di rompere gli schemi. Con creatività e innovazione vogliamo parlare alle nuove generazioni di automobilisti, condividendo una visione di mobilità ispirata, coinvolgente e orientata al futuro”.
(di Francesco Parente)
© Ufficio stampa Hyundai
Commenti (0)