Hyundai Inster, ecco il Suv elettrico di segmento A

In abitacolo Inster dispone di un’illuminazione ambientale a LED a 64 colori, di un quadro comandi digitale, di un tetto apribile one-touch e di accesso tramite Hyundai Digital Key 2 Touch (NFC). La dotazione ADAS è completa di sistemi come il Surround View Monitor (SVM), il Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), il Blind-spot View Monitor (BVM) e il Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5), ma ci sono anche il Lane Keeping Assist (LKA) e il Lane Following Assist (LFA), oltre al Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), al Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), al Safety Exit Warning (SEW), allo Smart Cruise Control (SCC) con Stop and Go, all'Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5)., all' Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), al Driver Attention Warning (DAW), all'High Beam Assist (HBA), al Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) e al Rear Occupant Alert (ROA). Per quanto riguarda il parcheggio, gli ADAS includono il Parking Distance Warning (PDW) Front e Rear con il Rear-View Monitor (RVM) per garantire una migliore visibilità.