Hyundai Bayon GPL XTech, lʼibrida alternativa

Il mercato auto italiano ha ancora una volta premiato il gpl nel 2021, sebbene il prezzo del gas di petrolio liquefatto sia aumentato come tutti gli altri carburanti per autotrazione. Così Hyundai ha deciso dʼimmettere sul nostro mercato la variante ibrida benzina/gpl di Bayon , il suo modello più giovane in gamma, già a listino con una versione mild hybrid benzina a 48 Volt.

Bayon, il nuovo Urban Suv Hyundai Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il gpl aumenta i suoi prezzi ma meno del metano, che è quasi raddoppiato negli ultimi 12 mesi, mentre per il gpl lʼincremento è stato di circa il 20/25%, in soldoni almeno 20 centesimi di euro in più al litro rispetto a un anno fa. Lʼauto a gpl è dunque ancora una valida alternativa e così Hyundai ha sfruttato la motorizzazione 1.2 litri benzina MPI da 84 CV del suo Urban Suv per realizzare una versione ibrida a gpl con omologazione di Fase 2. È stato così montato un serbatoio per il gpl da 47 litri, che assicura una percorrenza di oltre 650 chilometri (ciclo combinato WLTP). Questa versione è guidabile anche dai neopatentati.

Con la nuova motorizzazione benzina/gpl, Hyundai ha anche predisposto un nuovo allestimento dʼingresso alla gamma Bayon: XTech. Un livello essenziale e funzionale, che propone di serie il climatizzatore manuale, lʼimpianto radio, i finestrini elettrici, 6 airbag e anche le barre porta tutto sul tetto. Standard è anche il sistema di Frenata automatica dʼemergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli, lʼAssistente alle partenze in salita, il Cruise Control e la spia della pressione pneumatici, oltre al mantenimento della corsia di marcia e alla funzione di chiamata dʼemergenza eCall.

La versione a gpl di Hyundai Bayon sarà, inoltre, disponibile anche nel più ricco e già esistente allestimento XLine. A listino la nuova Bayon GPL XTech con cambio manuale costa 20.000 euro, nellʼallestimento XLine 21.750 Euro.