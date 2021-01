Husqvarna 701 enduro e 701 supermoto, upgrade di qualità

Husqvarna aggiorna i suoi modelli 701 enduro e 701 supermoto , espressioni massime del divertimento su strada e in offroad della Casa scandinava. Con il Model Year 2021 ci sono nuove dotazioni e il rinnovato impianto di scarico, che consente al monocilindrico di 693 cc e 74 CV di potenza di rispettare le norme Euro 5 sulle emissioni .

Il primo aggiornamento per le due moto riguarda il cruscotto LCD, nuovo e perfettamente integrato nello spazio dietro il faro anteriore, a sua volta ridisegnato. Dal punto di vista tecnico, spicca sulla 701 supermoto 2021 lʼadozione della pinza anteriore a 4 pistoncini Brembo, che agisce sul possente disco freno da 320 mm di diametro. Sulla più sportiva 701 enduro si fa notare, invece, la nuova opzione che consente di disattivare completamente l’ABS, per sfruttare appieno le potenzialità offroad della moto. LʼABS è del tipo Cornering, più efficiente negli innesti in curva, e si accompagna al Traction Control sensibile all’angolo di piega.

Tra le caratteristiche tecniche delle nuove Husqvarna cʼè la ciclistica raffinata, che poggia su un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno e con forcellone in alluminio. Il motore monocilindrico Euro 5 si abbina al cambio Quickshifter “Easy Shift” e allʼacceleratore Ride-by-wire, mentre la frizione è del tipo antisaltellamento. Il lancio delle nuove 701 supermoto e 701 enduro si accompagna alla collezione di abbigliamento Functional Offroad e alla gamma di accessori tecnici Husqvarna Motorcycles. Per entrambe le moto i prezzi del Modello 2021 partono da 11.190 euro.