House of Progress, Audi espone un futuro meraviglioso

Lʼauto è da anni co-protagonista e i costruttori approfittano del ricco calendario di eventi del Fuorisalone per svelare le loro novità, come Audi al suo 9° anno di fila alla kermesse milanese.

Con il partner

Poliform

House of Progress

gamma e-tron

Urbansphere

Grandsphere

A6 Avant e-tron concept

, Audi ha allestito a Piazza Cordusio “”, nel complesso di edifici noto come “The Medelan”. Un luogo di riflessione sul futuro della mobilità e di esposizione dei modelli futuri della Casa dei quattro anelli. In giro per la città ha portato poi ladi supersportive elettriche, ma ha colpito anche per i suoi nuovi, futuristici prototipi. Si va dallache rivoluziona il concetto di monovolume allache cambia il paradigma delle berline ammiraglie, passando per la prossima super wagon, capace con la sua ricarica in corrente continua fino a 270 kW di assicurare un’autonomia di 700 chilometri con una singola carica.

Leggi Anche Audi A6 Avant e-tron concept alla Design Week Milano

Per chi volesse un “assaggio” dellʼauto che verrà, nella quale la guida autonoma affiancherà la trazione elettrica, Piazza Cordusio diventa dunque uno snodo fondamentale, ma soltanto fino al 13 giugno. Audi è presente anche nel quadrilatero della moda e

in via Monte Napoleone ha esposto la meravigliosa RS e-tron GT e il Suv 100% elettrico Q4 Sportback e-tron

FuoriConcorso quattro

Guglielmo Miani

Marc Lichte

. Qui è stato presentato il libro “”, che racconta il design e la tecnologia Audi dalla prospettiva del MonteNapoleone District. Scritto da, Presidente MonteNapoleone District, ha dato il suo fondamentale aiuto, Responsabile Design Audi.