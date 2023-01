Honda XL750 Transalp, una moto senza età

Ufficio stampa

Honda Transalp: la strumentazione

Con lei vai ovunque, ma ogni Transalp incarna lo stile di chi la guida. Sali in sella e davanti si ha la strumentazione inclusa in un display TFT a colori da 5” con layout a scelta e la connettività supportata dal sistema HSVCs (Honda Smartphone Voice Control system), proposto per dispositivi Android e iOS. Metti in moto e come sulle auto l’elettronica consente di scegliere tra cinque Riding Mode per la desiderata combinazione di erogazione e potenza, freno motore e controllo di trazione.

Honda Transalp: il design

Studiato dal centro Honda R&D di Roma, il suo stile segue il principio guida del Friendly Toughness. Quindi, robusta si, ma “con dolcezza”. Spiccano così i fanali full-LED con indicatori direzionali a disattivazione automatica e segnalazione della frenata d’emergenza, carenatura compatta e cupolino protettivo. La posizione di guida è stata pensata per regalare una postura dominante sulla strada, grazie anche all’impiego di sospensioni a lunga escursione. Il profilo della Transalp mette in mostra cerchi da 21 pollici nella zona frontale e da 18 pollici in quella posteriore, che possono calzare anche pneumatici tassellati. Il modello può essere scelto con le colorazioni Matt Ballistic Black Metallic, Matt Iridium Gray Metallic e un’interpretazione della livrea Ross White Tricolour che ricorda la prima XL600V del 1987.

Honda Transalp: motore e tecnica

La nuova Honda XL750 Transalp ha un motore bicilindrico parallelo a 8 valvole da 92 CV (67,5 kW) e 75 Nm (disponibile anche in versione a 35 kW). La ciclistica prevede un robusto telaio in acciaio con struttura a diamante abbinato a sospensioni Showa SFF-CA™ a cartuccia con steli dal diametro di 43 millimetri e un mono-ammortizzatore che lavora sul leveraggio Pro-Link. L’impianto frenante prevede davanti due dischi da 310 mm, mentre le ruote sono da 90/90-21 davanti e 150/70-18 dietro, così da offrire performance sia su strada che in fuoristrada.