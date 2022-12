Honda CL500 MY23, un poʼ scrambler un poʼ naked

Con la nuova CL500 , Honda insegue il mito delle moto giapponesi anni 60 e 70, che cambiarono lo scenario delle strade europee. Come la Honda CL72 , cui chiaramente sʼispira questa bicilindrica mezzo litro che avevamo scoperto di recente a Eicma e che arriverà in Italia nella primavera 2023.

La nuova Honda CL500 adotta un telaio tubolare in acciaio di nuova concezione, con struttura a diamante e sospensioni a escursione maggiorata, che poggiano su ruote da 19 pollici allʼanteriore e da 17” al posteriore che calzano pneumatici semi‑tassellati. Un layout modernissimo, che contrasta con il look vintage, soprattutto per il disegno del serbatoio, le cui linee morbide accolgono incavi paracolpi. Il silenziatore alto a doppia uscita e con paracalore forato è un altro motivo retrò ma di rilievo estetico quanto tecnico. Ne viene fuori una sorta di scrambler con le specifiche di una moderna naked.

Il motore è l’apprezzato bicilindrico parallelo di 471 cc che già equipaggia la gamma 500 di Honda, e che con i suoi 47 CV permette la guida anche ai possessori di patente A2. Diversa è però la mappatura della centralina, mentre la trasmissione finale è più corta per offrire accelerazione e riprese più briose in ognuna delle 6 marce del cambio. Una moto che sa come divertire, che si muove con disinvoltura nel traffico metropolitano ma che sa adattarsi anche al fuoristrada leggero.

La dotazione standard della CL500 MY23 comprende il faro tondo classico ma con 4 lampade a LED, le frecce a Led sottili e lo scarico a doppia uscita con la tipica paratia anticalore in acciaio forata. In Italia la nuova Honda CL500 sarà disponibile in due colorazioni: Matt Laurel Green Metallic e Matt Gunpowder Black Metallic. Prezzi non ancora ufficializzati, ma attesi attorno ai 6.000 euro.

