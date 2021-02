Honda svela la gamma CRF 2021 con le nuove 300L e Rally

Partiamo dalle due nuove enduro medie: CRF300L e CRF300 Rally. Prima di tutto il motore a corsa lunga sale di cilindrata, da 250 a 286 cc, e la potenza cresce del 10% fino a 27,3 CV, mentre la coppia è maggiore del 18%. Ma è anche stato ridotto il peso delle moto di buoni 4 chilogrammi e ciò ha migliorato il rapporto potenza/peso del 13%. Interventi mirati anche sul cambio, con i rapporti dalla prima alla quinta marcia più corti e la sesta invece più lunga per assecondare trasferimenti rilassati e confortevoli.

La frizione è ora di tipo assistito e con funzione antisaltellamento, per uno sforzo alla leva ridotto del 20% e scalate repentine senza rischi di perdite di aderenza. Honda ha rimodulato il telaio delle nuove CRF 300, con sospensioni ad escursione maggiorata e la geometria dello sterzo rivista per offrire al pilota una posizione di guida più comoda. Nuovo e più ricco di informazioni è poi il display LCD. I prezzi di CRF300L e CRF300 Rally sono, rispettivamente, di 5.590 e 6.810 euro.

Il top di gamma resta la 450RX Enduro, che per il 2021 è stata completamente aggiornata in ogni sua parte, sfruttando proprio il know-how agonistico della CRF 450RW Honda Racing. Pesa 2,3 chili in meno ed è dotata di un telaio e un forcellone nuovi che, insieme alle modifiche alla geometria e alle sospensioni, migliorano notevolmente le prestazioni in curva. Sul motore sono stati montati nuovi condotti di aspirazione e scarico, e rivista è anche la frizione. La sella è più piccola e ci sono i nuovi paramani integrati di serie. Prezzi da poco più di 11.000 euro.

Nello speciale motori anche la Honda CRF 450RX