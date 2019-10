Honda prepara lʼavvento della GL1800 Gold Wing 2020

È un poʼ lʼapoteosi delle moto da vivere in assoluta libertà. Dal 1975 la Gold Wing di Honda soddisfa al meglio, con la maestà delle forme e lʼesuberanza del motore 6 cilindri, il concetto di mototurismo . Adesso è pronto per il mercato italiano il modello 2020 della Honda GL1800 Gold Wing, con il cambio a doppia frizione DCT disponibile su tutte le versioni.

Già il modello base è dotato di serie con valigie laterali e parabrezza, mentre la versione Tour aggiunge il top box e il parabrezza alto regolabile elettricamente. Su queste ultime versioni è stato anche rivisto il set-up delle sospensioni e ci sono poi nuovi maniglioni per il passeggero, a garanzia di un comfort di marcia ancora superiore. Il modello 2020 della Gold Wing si propone infine con nuove tonalità. Il Cruise Control, il Controllo di trazione Honda, lʼAssistente per le partenze in salita e lo Start&Stop (solo sulle moto con cambio DCT) sono un retaggio che la maxi-tourer Honda accolse già con lʼultimo restyling del 2018.

Il motore della GL1800 Gold Wing resta il “monumentale” 6 cilindri boxer da 126 CV e coppia massima di 170 Nm a 4.500 giri. Un motore corposo, generoso, molto fluido per la mole della moto, con acceleratore Throttle By Wire e quattro Riding Mode. In alternativa al DCT, Honda offre il cambio manuale a 6 rapporti con retromarcia elettrica. Nel caso del modello Tour, la versione on cambio DCT è dotata anche di Airbag.

La grande capacità di carico è un must per una moto del genere, pensata per lunghi e confortevoli viaggi. Il top box contiene due caschi integrali e le luci sono Full-LED, come anche i fendinebbia. Ci sono due prese USB e il display TFT da 7 pollici integra il sistema Apple CarPlay per i possessori di iPhone e il Bluetooth. Il navigatore satellitare è visualizzato sullo schermo a colori centrale da 7 pollici ed è dotato di bussola giroscopica per ottenere le indicazioni di viaggio anche allʼinterno dei tunnel. Prezzo non ancora ufficializzato, lʼattuale listino parte però da 26.850 euro.