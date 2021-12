Honda NT1100, il viaggio come desidero e ambizione

Lʼabbiamo vista allʼultima edizione di Eicma e adesso arriva sul mercato italiano. La inedita Honda NT1100 è la prima “touring crossover” della Casa dellʼAla e sfrutta il cuore motoristico della CRF1100L Africa Twin , vale a dire il bicilindrico di 1.084 cc e 102 CV di potenza con lʼopzione per il cambio meccanico o quello a doppia frizione DCT che sta spingendo le vendite Honda.

Le similitudini con lʼAfrica Twin, appena rinnovata col Modello 2022, si fermano però qui, perché il look della NT1100 è completamente diverso, con la semicarena e la sella alta da terra soltanto 820 mm che ne fanno la moto ideale per lʼuso turistico. Il parabrezza è regolabile in altezza e angolazione e le manopole sono riscaldabili. Con questa moto Honda va a caccia di nuovi clienti, cui offre di serie il set di valigie laterali, oltre che le luci full-LED e il touch screen TFT da 6,5 pollici, con connettività Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth.

Nuova Honda NT1100 ha sospensioni a escursione maggiorata, con forcella Showa da 43 mm di diametro e ammortizzatore con regolazione idraulica. Di serie ha il Cruise Control, il controllo di trazione Honda (HSTC) e unʼelettronica di bordo sofisticata con tre Riding Mode preimpostati e due completamente personalizzabili. È disponibile nei tre colori bianco, grigio e nero, e con tre Pack a disposizione: Touring (con pedane comfort passeggero), Urban (con bauletto in tinta con chiave) e il full optional Voyage. Prezzi da 14.290 euro, 1.000 in più se si opta per il cambio DCT.

