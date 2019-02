Honda HR-V Sport, il Suv con un tocco in più

Honda ha lanciato la nuova versione Sport del Suv compatto HR-V . Già in vendita in Nord America, presto farà il suo ingresso anche sui mercati europei, forte di un equipaggiamento premium e di tecnologie al vertice della categoria C-Suv. La connettività, ad esempio, è garantita dai sistemi Apple e Android e il navigatore integra la funzionalità visiva in 3D.

Honda HR-V Sport ha un look incisivo e dinamico, che si distingue dalle altre versioni del modello in gamma. I cerchi standard sono da 18 pollici e il frontale svela i nuovi fari a LED. Gli interni hanno evidenti tratti sportivi, con rivestimenti in pelle neri, ma il salto di qualità si chiama Honda Sensing. Si tratta di un pacchetto di dispositivi elettronici che assiste il guidatore nella marcia: frenate, correzioni di sterzo, mantenimento di corsia, tutto viene gestito dallʼelettronica in modo sicuro. Nello specifico si tratta dei sistemi Collision Mitigation Braking System, dellʼAdaptive Cruise Control e del Lane Keeping Assist per mantenere la corretta traiettoria di marcia.