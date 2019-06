Honda HR-V 2019, Sport e Connect

Il nuovo Honda HR-V è un crossover medio di segmento C, con un assetto alto da terra e uno stile deciso e di forte personalità. Il livello Sport vi aggiunge un tocco dinamico significativo, e non soltanto per la motorizzazione turbo 1.5 da 182 CV ‒ che stacca uno 0-100 in 7,8 secondi ‒ ma anche per la caratterizzazione estetica. Honda HR-V Sport si presenta infatti con unʼesclusiva finitura nera a nido dʼape per la griglia frontale, il sottile spoiler frontale, le minigonne laterali e i cerchi in lega da 18 pollici, un irrobustito paraurti posteriore, dove spicca il doppio terminale di scarico. Sospensioni e sterzo sono stati tarati ad hoc.