Honda e-Prototype, innovazione e trazione elettrica

Per realizzare un obiettivo così ambizioso, Honda partirà dal basso, cioè dalle city car, e così ecco al salone la e-Prototype, un modello che assomiglia molto alla Fiat Centoventi, in una sfida tra utilitarie elettriche che, presto, diventerà la norma nelle metropoli occidentali. Il programma di Honda è ambizioso e prevede anche la sinergia con le reti elettriche e i colossi dellʼenergia, così da sviluppare un portafoglio di prodotti e servizi per la gestione dell’energia elettrica e offrendo una soluzione completa per clienti e operatori EV(Electric Vehicle) in Europa.