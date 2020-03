Harley-Davidson XR750, lʼicona compie 50 anni

Una moto che ha dominato le competizioni flat track dʼoltre Atlantico, vincendo tra il 1972 e il 2008 lʼAMA Grand National Championship per ben 28 volte! Su 37 edizioni. Nessuna moto ha vinto di più nella categoria e forse nel mondo. E la sua fama è stata poi consolidata dalle specifiche tecniche e dalle acrobazie che in sella alla XR750 riusciva a fare Evel Knievel, uno dei più famosi stuntman di tutti i tempi.

Per rendere gli onori alla XR750, Harley-Davidson ha deciso di carenare i modelli Super Twins e Production Twins, più le Harley-Davidson Screamin’ Eagle/Vance & Hines NHRA Pro Stock con i colori arancio della prima. Una tonalità iconica il “Jet Fire Orange” che identifica le moto sportive della Casa di Milwaukee, come la XG750R che eredita la stoffa agonistica della XR750. Il motore V-Twin da 750 cc è presente su vari modelli Harley-Davidson, da corsa e da strada, come la Street che costa da 7.750 euro.