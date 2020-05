Harley-Davidson LiveWire allʼasta contro il Covid-19

Il paradosso deriva dal fatto che Harley aveva già in casa il prodotto adatto: LiveWire, la sua prima moto elettrica, che ha avuto una lunga incubazione ma che poi è rimasta ferma al palo per colpa (anche!) del virus. Adesso le concessionarie della Casa americana hanno riaperto, ma della LiveWire non ce ne sono molte in giro e così bisogna pazientare per scoprirle dal vivo e magari provarle. Per ripartire, allora, e dare il suo contributo alla lotta contro il Covid-19, Harley-Davidson ha deciso di mettere allʼasta uno dei primi modelli della LiveWire.

Unʼaggiudicazione che si è svolta ovviamente online, curata dalla celebre Casa dʼaste Bonhams e che ha chiuso il 26 maggio. La moto bandita fa parte del primo lotto di produzione di 500 unità, con tante parti in fibra di carbonio. Un modello denominato First Strike e il cui valore è stimato tra i 32 mila e i 41 mila euro, destinati all’associazione no profit United Way Worldwide, schierata in prima linea contro il Covid-19. Alla fine dellʼasta, lʼaggiudicazione è avvenuta a 48.000 dollari. In passato Bonhams aveva messo allʼasta anche lʼHarley-Davidson 1570 White Unique del 2016 regalata a Papa Francesco, che fu aggiudicata per 56.500 euro.

Quanto alla LiveWire, diciamo che la moto elettrica Harley-Davidson spunta unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi e la trasmissione di potenza è interamente automatica. Una moto diversa dalle solite, senza cambi di marcia né stacchi di frizione, con fino a 180 km di autonomia a batterie cariche. La LiveWire ha di serie il Controllo elettronico del telaio e la Frenata assistita in curva con ABS e Controllo di trazione. Il prezzo in Italia è di 34.200 euro.

