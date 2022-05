GT40 by Everrati, leggenda sportiva in chiave elettrica

Ford GT40

Everrati

sportiva Ford anni 60

Reinterpretare unʼicona del passato come lae renderla una leggenda contemporanea. Merito di, giovanissima azienda britannica (è nata nel 2019), che sulla base dellaha realizzato una supercar elettrica ad alte prestazioni, che la rivista GQ ha nominato “Racing Legend del 2022”.

La

GT40 by Everrati

potenza pari a 800 CV

da 0 a 100 orari in circa 4 secondi

Superformance

Carroll Shelby

dispone di due motori elettrici che sviluppano una, alimentati da una batteria ad elevata efficienza da 60 kWh e 700 Volt. È in grado di passaree raggiunge una velocità di punta di 200 km/h, invidiabile per ogni tipo di auto elettrica. Lʼazienda inglese si è avvalsa della partnership dellʼamericana, con base in Florida, nota per lo sviluppo e la personalizzazione di auto sportive degli anni 60. Periodo nel quale la GT40 sviluppata da Ford edivenne un mito, che ha ispirato film e racconti. Lʼambizione di Everrati è di preservare unʼicona sportiva e darle una seconda vita nel segno della transizione elettrica.