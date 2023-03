Gruppo Volkswagen investe 180 miliardi nel periodo 2023-2027

Il Gruppo Volkswagen è leader del mercato BEV in Europa Nel 2022 il Gruppo Volkswagen ha raggiunto una performance finanziaria solida e punta nel 2023 ad accrescere margini e liquidità netta. Lo scorso anno, la strategia del Gruppo per la mobilità elettrica ha dato ottimi risultati di crescita, grazie all’apprezzamento dei clienti verso la nuova gamma di modelli, soprattutto in Europa, dove Volkswagen si è confermata leader del mercato BEV. Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen ha commentato così l’anno appena passato: "il 2022 è stato un anno importante per il Gruppo Volkswagen. Abbiamo fatto progressi nell’attuazione della nostra strategia, nonostante difficoltà enormi. Abbiamo raggiunto una quota BEV record, il 7% sul totale delle consegne: un traguardo significativo, da cui partiremo quest’anno, mentre la nostra gamma di modelli continuerà a crescere. In linea con il “Piano in Dieci Punti”, abbiamo compiuto passi importanti nell’implementazione del nostro programma, che include nuove strategie di prodotto per i Brand, la razionalizzazione delle piattaforme e la revisione della software roadmap. Abbiamo continuato a rafforzare la nostra presenza globale concentrando la produzione e lo sviluppo di prodotti e tecnologie ancora più localmente. Il 2023 sarà decisivo per raggiungere obiettivi strategici e accelerare i progressi del Gruppo”.

Le prospettive per il 2023 Nonostante una contrazione del 7% sulle consegne globali, che nel 2022 si sono attestate a 8,3 milioni di unità, il Gruppo Volkswagen tiene alto il suo ottimismo riguardo una ripresa della crescita a partire proprio da questo 2023. Secondo Volkswagen, l’inversione di tendenza è garantita da un elevato portafoglio ordini (1,8 milioni di veicoli) e una gamma prodotti distintiva, motivo per cui ha pianificato investimenti complessivi per 180 miliardi di euro nel periodo 2023 – 2027, destinati alle aree di profitto più interessanti: le batterie, la crescita della presenza in Nord America, l’incremento della competitività per quanto riguarda digitalizzazione e prodotti in Cina, nonché il continuo sviluppo della gamma di prodotti del Gruppo. Oltre due terzi (il 68%) degli investimenti saranno destinati ad ambiti determinanti per il futuro: digitalizzazione ed elettrificazione. Nel precedente piano quinquennale, questa quota era del 56%.

Lo sviluppo della gamma BEV Nel 2022 il Gruppo Volkswagen ha riscosso particolare successo nel segmento BEV, che nel mercato ha fatto registrare un’importante crescita, così grazie a un +26% nelle consegne totali di veicoli 100% elettrici la quota BEV si è attestata al 7%. I veicoli BEV rappresentano ora il 16% del portafoglio ordini del Gruppo: un aumento rispetto al 2021 che riflette le priorità strategiche del Gruppo. I tre modelli 100% elettrici del Gruppo più venduti nel 2022 sono la Volkswagen ID.4/ID.5 (con 193.200 unità), la Volkswagen ID.3 (76.600 unità) e la ŠKODA Enyaq iV (53.700 unità). Nel 2023 saranno presentati numerosi nuovi modelli, tra cui la nuova ID.3, la ID.7, la ID. Buzz a passo lungo, la Cupra Tavascan e l’Audi Q8 e-tron. Con il lancio di questi nuovi veicoli, il Gruppo punta a raggiungere una quota BEV pari a circa il 10% delle consegne totali.

