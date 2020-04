Gocycle G3, oltre lʼelettrico cʼè tecnologia da F1

Comfortable Urban electric bike . Concetto chiaro, dietro al quale però la Gocycle racchiude 10 anni di esperienza e di formidabile know-how tecnico. Sono biciclette per la città a pedalata assistita, ma non solo. Sono anche comodamente ripiegabili e trasportabili nella loro pratica ed elegante sacca. Lʼultimo modello si chiama G3.

Quel che sorprende della nuova Gocycle G3 è il concetto di praticità portato allʼestremo. Perché quando non in uso, la bici può facilmente essere portata a casa, riposta in uno sgabuzzino, messa sotto carica con un ingombro inferiore a quello di un aspirapolvere senza fili. Pesa 16,5 chili e in più ha il fatto di essere “pulita”, grazie alle ruote “PitstopWheels” (un brevetto dellʼazienda londinese) e allʼassenza di catene unte, ingranaggi o ruote dentate a vista.

Grazie al suo baricentro basso, la Gocycle G3 è agile e reattiva come nessun altro mezzo che si muova in città. Il manubrio è regolabile in altezza e distanza, unʼadattabilità che consente di modulare il comfort secondo la corporatura e le esigenze del ciclista. Manco fosse lʼabitacolo di una Formula 1! E qui casca lʼasino, perché a fondare la Karbon Kinetics limited, proprietaria del brand Gocycle, è Richard Thorpe, un ingegnere industriale che ha lavorato con la scuderia McLaren e ha 25 anni di esperienza nel motorsport.

La quota di modernità della bici è notevole: il telaio in magnesio leggero e resistente ospita una potente batteria agli di litio (375 Wh), che assicura un’autonomia fino a 80 km con 4 ore di ricarica. Il motore elettrico alimenta la ruota anteriore, mentre tocca spingere sui pedali per far girare quella posteriore. Inoltre il cambio elettronico predittivo impedisce di innestare una marcia non adeguata. In Italia la Gocycle G3 è proposta in tre colorazioni ‒ Nero, Bianco e Blu ‒ al prezzo di 3.660 euro.