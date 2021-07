Giovani e vincenti, le nuove Aprilia RS 125 e Tuono 125

Nuova Aprilia RS 125 Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le nuove 125 Aprilia si presentano con un design del frontale molto ispirato. Aggressivo, sensuale, con il triplo faro anteriore che abbiamo visto sulle cilindrate 660 di Tuono e RS, più la modernità dei fari full LED e delle frecce integrate nei proiettori. Dinamiche ma anche funzionali, entrambe le moto vantano il serbatoio di carburante più capiente della categoria (14,5 litri), e il vano sottosella può ospitare un tablet da 8 pollici (optional cʼè pure la presa di ricarica USB). La strumentazione completamente digitale è predisposta per ospitare la piattaforma multimediale Aprilia MIA, che collega lo smartphone alla moto via Bluetooth.

Aprilia RS 125 e Tuono 125 montano il nuovo motore monocilindrico con distribuzione a 4 valvole e raffreddamento a liquido, che sviluppa 11 kW (15 CV) e al quale è abbinabile a richiesta il cambio elettronico “quickshift”. Un motore che eroga una curva di coppia più robusta e la potenza massima è sviluppata a un regime inferiore, per diminuire i consumi di carburante, grazie anche alla gestione elettronica assicurata dalla nuova centralina Marelli MIUG4. Nuovo è poi lʼABS a due canali, sviluppato con Bosch e dotato di sistema anti-ribaltamento in caso di frenata di emergenza.

Col suo telaio in alluminio e il peso contenuto in 144 kg, la nuova Aprilia RS 125 è disponibile in due varianti cromatiche: Aprilia Black, che accosta il nero e il rosso, e Sintesi Blue, ma cʼè anche la versione GP Replica dalle grafiche molto vicine a quelle dell’Aprilia RS-GP da MotoGP. I prezzi partono da 5.390 euro. Sono tre invece i colori di Aprilia Tuono 125: Aprilia Black, Lightning White e Arrow Gray, per prezzi che partono da 4.990 euro.