Garagisti & Co GP1: da dove arriva?

La GP1 è stata pensata come se dovesse essere per tutti una vera e propria opera d'arte, non a caso Garagisti & Co la definiscono "una celebrazione della forma, fondendo spunti dell'età d'oro del design a cuneo". Si resta sbalorditi e pensanti ad ascoltare tali parole, poi però davanti alla GP1 si capiscono tante cose: basta osservarne l'andamento delle linee e scoprire chi le ha tracciate...si tratta di Angel Guerra, ex designer di Bugatti e Rimac, che per l'occasione si è lasciato ispirare a vetture iconiche come la Lancia Stratos Zero, la Lamborghini Countach e altri capolavori made in Marcello Gandini. Il design rilascia un prodotto capace di strizzare l'occhio a un'efficienza aerodinamica di alto livello, come sottolineano alcuni particolari. Tra questi, uno dei diffusori più grandi mai montati su un'auto stradale che "in testa" ha 4 scarichi dalle dimensioni importanti, affiancati da gruppi ottici a LED con disegno a X.