Furti dʼauto, soltanto il 38% viene recuperato

Ad analizzare i dati, attraverso il “Dossier sui Furti d’Auto”, è stata Lojack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nel settore degli antifurti elettronici, nello specifico in quelle soluzioni telematiche per recuperare i veicoli rubati. Spicca il fatto che negli ultimi 10 anni sono stati rubati oltre un milione di veicoli (esattamente 1.005.778), di cui 682.000 autovetture e per il resto moto e scooter, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Soltanto il 38% di questi è stato ritrovato, il più delle volte purtroppo il veicolo finisce allʼestero o alimenta il mercato fraudolento dei ricambi.

La regione col primato dei furti di autoveicoli è la Campania, con oltre 19.000 casi e la possibilità di ritrovare il mezzo dopo un furto pari al 30%. Segue il Lazio con 13.391 furti di autoveicoli e soltanto il 28% recuperati. Terza la Puglia con 12.700 e a seguire la Sicilia (8.498 furti) e la Lombardia (8.188). In queste 5 regioni si registra l’83% dei furti nazionali! Per LoJack il recupero dellʼauto è però possibile, con dispositivi hi-tech non facilmente “hackerabili”, ma occorre essere tempestivi, perché trascorse le prime 24 ore, le percentuali di ritrovamento diminuiscono.

Lʼauto più rubata? La Panda si conferma in questa brutta statistica, con 7.415 sottrazioni, ma anche 500 e Punto sono particolarmente ambite (rispettivamente 6.889 e 5.252 unità rubate). Lontane Lancia Y con 2.930 unità e VW Golf (1.491), mentre il Suv più rubato è Nissan Qashqai, davanti allʼambito Range Rover (uno è stato sottratto in una concessionaria, ma è stato recuperato grazie al dispositivo LoJack) e terza Hyundai Tucson.

I consigli? Beh il buon senso vale sempre come aiuto primario, spesso ai ladri bastano pochi minuti per capire che unʼauto non è protetta come si deve, quindi tenerla sempre sottʼocchio! E poi lʼutile consiglio di proteggere la chiave della vettura con un “card protector”, per impedirne la clonazione ed evitare che i ladri captino la radiofrequenza, una modalità di furto sempre più diffusa perché riesce in pochi secondi a replicare la comunicazione tra l’auto e la sua chiave.