Ford Ranger Tremor, non soltanto un pick-up

Tre americani su quattro che ordinano il Ford Ranger scelgono un pacchetto di personalizzazione , soprattutto orientato a rafforzarne lo spirito offroad. Per chi non lo sapesse, i pick-up Ford sono i più venduti negli Stati Uniti, la gamma F-150 domina (un milione di unità lʼanno), ma il più piccolo Ranger ha una vocazione più globale.

Non sorprende allora che Volkswagen abbia scelto proprio Ford quale partner per il suo pick-up Amarok. Per il prodotto di casa, invece, Ford ha lanciato il nuovo pacchetto “Tremor” sul modello 2021 di Ranger, che si fa apprezzare per il livello superiore di prestazioni in fuoristrada, senza pregiudicarne la versatilità e la guidabilità stradale. Lo vediamo in queste immagini Ford Ranger Tremor, forte delle sue sospensioni FOX 2.0 monotube con ammortizzatori costantemente variabili e pneumatici all-terrain. Insomma lʼallestimento più fuoristradistico che sia mai stato realizzato per il pick-up.

Distintivo si annuncia anche il design (e si vede), con pronunciati rinforzi sia davanti che dietro. Grazie al pacchetto Tremor, Ford Ranger è in grado di superare angoli dʼattacco fino a 31 gradi e per un pick-up è un dato eclatante. Ma non è solo questo Package a caratterizzare Ranger, che per il 2021 si presenta anche con un meno estremo equipaggiamento STX Special Edition, con ruote da 18 pollici e una dotazione interna multimediale di categoria superiore, con assistente vocale SYNC 3 e lo schermo centrale touch da 8 pollici.