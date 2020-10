Ford Puma ST, arriva la versione “cattiva” da 200 CV

Eccolo Ford Puma ST , il primo crossover che la divisione Ford Performance ha sviluppato appositamente per l’Europa. Dʼaltronde Puma sta avendo un successo incredibile nel Vecchio Continente e meritava una versione sportiva di rango. Già presente su Fiesta e Focus, la sigla ST (da non confondere con lʼallestimento ST Line) indica le versioni high performance del brand.

Il cuore di Ford Puma ST è il motore 1.5 EcoBoost, un “piccolo” 3 cilindri interamente in alluminio che sviluppa 200 CV e una coppia massima di 320 Nm fra i 2.500 e 3.500 giri al minuto. Significa accelerazioni da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e una velocità di punta di 230 orari. Il telaio è stato tarato su misura e assicura il 40% in più di rigidità torsionale rispetto alla Fiesta ST. Ma tutto lʼequipaggiamento tecnico è stato riprogettato per questo modello, che vanta ad esempio il differenziale meccanico a slittamento limitato, un unicum nel segmento di appartenenza, che agisce in simbiosi col Torque Vectoring Control per gestire al meglio la trazione in curva.

Per garantire il massimo divertimento di guida, Ford Puma ST si avvale di 4 distinti Drive Modes, che già abbiamo visto allʼopera su Focus ST, e di un sistema di trazione ottimizzato che distribuisce la coppia del motore alla ruota con il maggior grip, riducendo lo slittamento delle altre ruote. Rispetto alla normale Puma, questa ST vanta poi uno sterzo più reattivo del 25%, freni maggiorati del 17% e pneumatici specifici Michelin Pilot Sport 4S con cerchi in lega da 19 pollici. Esclusivo anche il colore Verde scelto per la carrozzeria.

Eppure questa versione sportiva non perde nulla della versatilità di Puma, a cominciare dal capiente MegaBox che offre spazio aggiuntivo nel bagagliaio. Distintivi sono però i sedili Recaro, mentre lʼinfotainment evoluto poggia sulla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, sul modem FordPass Connect che consente di collegare nellʼambiente wi-fi fino a 10 device e sullʼopzionale impianto audio B&O. Prezzi non ancora ufficializzati, ma stimati attorno ai 30.000 euro.