Ford Mustang Shelby GT500 da 700 CV

Non è neanche stata presentata, al Salone di Detroit, che lʼesemplare numero uno della Mustang Shelby GT500 ha già conquistato i cuori degli appassionati e dei collezionisti. In unʼasta a Scottsdale, in Arizona, la serie speciale da 700 CV della sportiva Ford è stata infatti aggiudicata per 1,1 milioni di dollari !

Finiranno in beneficenza a favore della JDRF, organizzazione che raccoglie fondi per la ricerca del diabete di tipo 1 nei bambini. La Shelby GT500 è la versione più potente mai realizzata di quel mito indissolubile che è la Ford Mustang. Monta il classico motore V8 da 5.200 cc, che sfodera più di 700 CV di potenza e adotta una trasmissione a doppia frizione automatica, prima volta per una Mustang. È in grado di scattare sullo 0-100 in meno di 3,5 secondi.