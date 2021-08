Ford Mustang Mach-E GT, Suv elettrico supersportivo

Fa il suo debutto in Europa la versione GT della Mustang Mach-E , il Suv elettrico di Ford che in questa versione si caratterizza per le sospensioni adattive MagneRide 2 e il sistema di frenata Brembo ad alte prestazioni. Sportivo e versatile, presenta interni avveniristici e uno schermo touch screenfull HD da 15,5 pollici.

Non solo, perché il bellissimo Suv elettrico Ford vanta, in questa versione GT, anche la nuova modalità “UntamedPlus” per gli appassionati della guida in pista. La trazione integrale, infatti, sulla GT carica una percentuale maggiore della coppia a livello dell’asse posteriore, portando quindi lʼesperienza di guida elettrica su livelli entusiasmanti. Il powertrain elettrico da 487 CV e 860 Nm di coppia permette infatti unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi!

Già oggetto della nostra prova, Mustang Mach-E GT si rivela un Suv sì sportivo, ma estremamente affidabile, funzionale e fruibile quotidianamente. La batteria da 88 kWh “estende range” consente unʼautonomia di 500 km con una sola carica e la possibilità di percorrere quasi 100 km con 10 minuti di ricarica (se si dispone di colonnina da 150 kW). Ricaricare la batteria dal 10 allʼ80% richiede circa 45 minuti.

Il design della carrozzeria è distintivo per questa variante GT, come anche il colore Cyber Orange, ed esclusivi sono i cerchi in lega da 20 pollici. Nell’abitacolo, spazioso ed ergonomico, spicca il touch screenfull HD da 15,5 pollici che supporta lʼinfotainment Ford SYNC. I prezzi della Ford Mustang Mach-E GT partono da 66.850 euro, le prime consegne sono previste in autunno.

