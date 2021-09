Ford Bronco, nuova linfa per lʼiconico 4x4 americano

Nuove versioni, stessa identità Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nuovo Ford Bronco si presenta ora nelle configurazioni a due e quattro porte e in quella Sport, più curata nellʼaspetto e con dotazioni da vero Suv. Manca invece la variante pick-up, che negli anni è stata una delle ragioni di successo del veicolo, ma pare che Ford non abbia voluto concorrenza interna con Ranger, pick-up di grande successo e più accessibile rispetto allʼaltro grande pick-up Ford F-150 (Bronco sarebbe in pratica il terzo pick-up). Ha però svelato la variante Riptide Concept, un modello da “spiaggia” e per il tempo libero, priva di tetto e portiere, sostituite da barriere di tipo tubolare.

Nelle ultime immagini svelate dalla Casa del Blu Ovale, si vede Bronco nel ritrovato color verde di carrozzeria, una tonalità scura Eruption Green simil verde militare, che costituisce un poʼ la storia del 4x4 americano. Sul mercato a stelle e strisce il nuovo Bronco esordirà a breve ma ha già conquistato 125 mila prenotazioni a scatola chiusa, prezzo base 30.000 dollari. Il debutto sportivo si avrà invece a ottobre al Rebelle Rally 2021, unʼestenuante gara in off-road dedicata esclusivamente agli equipaggi al femminile, che si snoda fra i deserti del Nevada e della California.