Fiat Topolino disponibile anche da Unieuro

I 20 punti vendita Unieuro in Italia sono stati scelti seguendo criteri riguardanti le dimensioni e la vicinanza alle grandi città. In ognuno di questi verrà esposta la Topolino Dolcevita, la versione aperta del nuovo veicolo che presenterà un’area espositiva impreziosita da una ampia gamma di accessori. Con la Nuova Topolino, Fiat contribuisce a rendere la guida in città più sostenibile, con una soluzione di mobilità ideale sia per il caotico centro cittadino sia per i piccoli borghi marinari. Destinata a un pubblico giovane, a partire anche dai 14 anni, e sempre più attento al rispetto ambientale, Topolino rappresenta inoltre il sogno a quattro ruote degli appassionati della riviera, essendo la versione Dolcevita perfetta per vivere l’estate sulle strette strade della splendida costa italiana.