Fiat Centoventi, il concept reale di city car elettrica

Quando vedremo la Centoventi sul mercato? Beh, i conti di FCA non sono malvagi e anzi il gruppo italo-americano ha deciso di pagare ai suoi lavoratori italiani un premio pari al 4% della retribuzione contrattuale annua. Premio ottenuto per il raggiungimento del 90% degli obiettivi previsti nellʼambito del contratto collettivo di primo livello del quadriennio 2015-2018. In soldoni saranno 880 euro medi per i lavoratori FCA e 704 euro medi per CNH Industrial.