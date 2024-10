Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition

I designer italiani si sono concentrati sulla riduzione dei contrasti e degli abbellimenti, puntando a un risultato elegante e monocromatico che rispecchia l'estetica di Armani. Un elemento distintivo del design esterno è rappresentato dalle ruote, realizzate su misura per evidenziare il logo GA in grande scala. I cerchi presentano una rifinitura anodizzata brunita bicolore e delicate scanalature laterali, che accentuano ulteriormente il livello di raffinatezza ed eleganza complessiva del veicolo. Gli interni della 500e Giorgio Armani Collector’s Edition mettono in mostra dettagli come le cuciture a chevron e i motivi tridimensionali degli inserti dei sedili centrali che richiamano le tecniche sartoriali tradizionali. Un esempio di innovazione è l'inserto del cruscotto, realizzato in legno tagliato al laser, che evoca la morbidezza di un tessuto d'alta moda. A completare il tutto, ci sono elementi artigianali ricchi di dettagli, come i ricami intricati, che testimoniano la dedizione all'artigianato di pregio. L'auto è anche decorata con il logo Giorgio Armani su ruote e sedili, mentre la sua firma appare evidente su cruscotto, soglie battitacco e finestrino posteriore.