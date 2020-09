Ferrari Portofino M, bella e ancora più pepata

La cartolina di Portofino non può e non dovrà cambiare mai, ma la Ferrari Portofino ‒ bella altrettanto come la perla ligure ‒ sì e allora ecco la Ferrari Portofino M. Una lieve evoluzione motoristica, con la lettera M che sta per “Modificata” e in succo significa una ventina di cavalli in più per la stupenda spider del Cavallino.