Ferrari F8 Tributo, su strada con furore

Più leggera di 40 kg rispetto alla 488 GTB, di cui prende il posto, la nuova berlinetta due posti del Cavallino ha il motore in posizione centrale-posteriore, un segno distintivo delle sports car stradali di Maranello. Il motore turbo 8 cilindri a V di 90° ha una cilindrata contenuta in 3.902 cc, che sviluppa la potenza di 720 CV, vale a dire 50 cavalli in più del V8 della 488 GTB, per una mostruosa potenza specifica di 185 CV per litro di cilindrata. È lo stesso motore premiato per 3 anni di fila come “Best Engine of the Year” nel 2016, 2017 e 2018, il più prestazionale di sempre per una Ferrari di serie.