Ferrari Elettrica, i particolari della tecnica

Il pacco batteria (in nichel, manganese e cobalto) si trova al centro del telaio e ha una portata di 122 kWh. E' composto da quindici moduli ognuno con quattordici celle, che diventano così un totale di 210 (provengono dall’azienda coreana Ski on): si tratta di una batteria capace di una densità energetica di quasi 195 Wh/kg, che offre un'autonomia massima dichiarata di circa 530 chilometri. Gianmaria Fulgenzi, ingegnere a capo dello sviluppo prodotti Ferrari, ha specificato che "sarà una supercar, avrà diversi caratteri e sarà spaziosa. Certamente sarà una vera Ferrari da godersi con la famiglia e gli amici".