Ferrari Daytona SP3: esemplare da asta record

Quando la Ferrari ha presentato l’esemplare 599 + 1 della Ferrari Daytona SP3, l'obiettivo a Maranello era chiaro: mettere la vettura a disposizione di Sotheby’s durante la Monterey Car Week. L'asta ha preso una piega davvero inaspettata e la vettura è stata battuta per un valore di 26 milioni di dollari. Tutto ciò ha generato la notizia nella notizia: un record che fa della Daytona SP3 Tailor Made la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta a un’asta. La seconda notizia riguarda la destinazione dei proventi, rivolti alla Fondazione Ferrari, ente benefico che opera negli Stati Uniti e che collabora con diverse organizzazioni umanitarie.