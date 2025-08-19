Logo Tgcom24
Ferrari Daytona SP3: esemplare da asta record

Questa è la Ferrari di nuova produzione con il valore battuto all'asta più alto di sempre. Dietro alle quinte c'è un progetto di beneficenza. 

19 Ago 2025 - 13:21
La Ferrari protagonista di questa asta da record è l'esemplare unico di Daytona SP3 Tailor Made del 2025. È stata battuta all’asta in collaborazione con Rm Sotheby’s a Monterey e vista la sua unicità è stata presentata come Daytona SP3 "599 + 1".

Le prime aspettative

 Era tutto già stato preparato dalla Casa di Maranello, che per l'occasione ha aggiunto un esemplare unico alle 599 unità destinate alla produzione di serie. Questa operazione è stata appoggiata dalla Ferrari per avvalorare il fine benefico dell'asta, pertanto tra il pubblico che ha partecipato a questo momento c'è stato sin da subito un forte interesse nel valutarne l'acquisto, mettendo a conto (riportiamo ciò che si vociferava nell’ambiente dell'asta) un facile superamento della soglia di partenza fissata a 3 milioni di euro. Il risultato? Una cifra stratosferica, al livello delle auto storiche più rinomate del Cavallino Rampante. 

L’asta di RM Sotheby’s a Monterey

 Quando la Ferrari ha presentato l’esemplare 599 + 1 della Ferrari Daytona SP3, l'obiettivo a Maranello era chiaro: mettere la vettura a disposizione di Sotheby’s durante la Monterey Car Week. L'asta ha preso una piega davvero inaspettata e la vettura è stata battuta per un valore di 26 milioni di dollari. Tutto ciò ha generato la notizia nella notizia: un record che fa della Daytona SP3 Tailor Made la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta a un’asta. La seconda notizia riguarda la destinazione dei proventi, rivolti alla Fondazione Ferrari, ente benefico che opera negli Stati Uniti e che collabora con diverse organizzazioni umanitarie.

Ferrari Daytona SP3 "599 + 1" protagonista di un'asta da primato

Chi l'ha acquistata?

 Il fortunato che ha avuto la possibilità di aggiudicarsi all'asta questo esemplare di Daytona SP3 è il facoltoso tedesco Herbert Wertheim, che nella galleria delle foto che vi proponiamo qui sopra, lo vedete ritratto insieme a Enrico Galliera, Chief Commercial and Marketing Officer Ferrari. La 599 + 1 si distingue per una livrea arricchita con elementi di fibra di carbonio a vista, dettagli in Giallo Modena e il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. In abitacolo ci sono invece particolari rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ottenuto da pneumatici riciclati, ma si notano anche cinture di sicurezza gialle e ricami rappresentanti il Cavallino Rampante. Sotto la veste batte forte il motore aspirato V12 da 6.5 litri capace di una potenza massima di 840 CV.

