Ferrari da… giocare, a Milano dal 6 allʼ8 settembre

Chi lo dice che per correre il Gran Premio di Formula 1 bisogna per forza essere piloti professionisti? Venite a Milano , in occasione del GP dʼItalia a Monza il prossimo 8 settembre , e anche i bambini, i giovanotti e gli adulti con la passione per la “rossa” avranno la loro imperdibile occasione… virtuale.

Dal 6 allʼ8 settembre, infatti, ritorna il Ferrari Store City Race. Nel tradizionale punto vendita del Cavallino in via Berchet, pieno centro a due passi dal Duomo, ci saranno infatti incontri e occasioni per conoscere il mondo sportivo legato alle rosse di Maranello. Tutti avranno la possibilità di giocare con i simulatori racing più evoluti e con vari videogame ispirati al mondo delle corse automobilistiche. Non mancheranno sessioni di training per far vivere ai ferraristi le loro passioni e ci saranno anche workshop creativi per i più piccoli. Questʼanno sarà coinvolta anche la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, che ospiterà un’esposizione esclusiva dedicata alla Ferrari.