Ferrari Cavalcade 2019, il raduno più glamour del mondo

Una cavalcata nella bellezza dei paesaggi, nellʼarte e nellʼaudacia tecnica degli italiani. Tutto racchiuso nella “ Ferrari Cavalcade Capri ”, che questʼanno ha scelto la Campania per offrire ad alcuni, fortunati clienti internazionali, unʼesperienza unica nel segno del Cavallino. E fa niente che in Formula 1 qualche “espertone” della Fia ci ha già sottratto due vittorie questʼanno, la fama Ferrari non sminuirà di certo…

Per la “Ferrari Cavalcade” 2019 cʼerano più di 100 Ferrari giunte da una ventina di Paesi, che si sono date appuntamento a Benevento. Da qui hanno iniziato un tour nelle più suggestive località della regione che, in questi giorni, sta organizzando la 30° edizione delle Universiadi. Oltre 200 collezionisti sono arrivati dagli Stati Uniti e dallʼAustralia, dal Medio e dallʼEstremo Oriente. Hanno percorso un itinerario di grande fascino a bordo delle automobili più affascinanti del mondo, dalla giovane spider Portofino alla specialistica 488 Pista Pilota, passando per serie speciali limitate come la Ferrari Enzo e LaFerrari Aperta.