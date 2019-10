FCA e Generali insieme per lʼInternet delle Cose

Il gruppo FCA e Generali assicurazioni hanno presentato i nuovi servizi digitali per i clienti di autoveicoli connessi . Servizi che rientrano nella sfera della cosiddetta “Internet of things”, cioè lʼInternet delle cose concrete, perché legati a pratiche e abitudini di utilizzo che gli automobilisti attivano tramite l’App FCA.

Alla Torre Hadid a Milano è stato svelato lʼAccordo europeo fra Generali Country Italia, Fiat Chrysler Automobiles Italy e FCA Bank per la distribuzione di servizi assicurativi legati ai veicoli del gruppo automobilistico italo-americano. Sono inclusi anche i veicoli delle flotte Leasys, la società di renting che fa capo a FCA. Presso la rete dei concessionari FCA, la società FCA Bank si occuperà della sottoscrizione di nuove polizze RC Auto Generali, sempre più personalizzate in base allo stile di guida e allʼuso dellʼautomobile. La stima per il 2020 indica in 50 milioni di euro la raccolta premi, per poi crescere negli anni successivi.

“Con questo nuovo approccio alla mobilità puntiamo a superare l’obiettivo di 2,5 milioni di clienti connessi entro il 2021”, spiega Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia. Lʼaccordo ha valenza europea, parte in Italia ma si estenderà presto in Germania, Francia e Polonia. In questi Paesi la partnership tra Generali e FCA Bank offrirà soluzioni assicurative per le auto dei clienti retail. In Italia, inoltre, sono inclusi i 90.000 veicoli Leasys assicurati Generali, sia clienti retail che per il noleggio e il car sharing.

Ma quali sono i servizi digitali dellʼInternet of Things? Eccone alcuni: lo “Stile di guida”, conoscibile attraverso app e che aiuta a diventare un autista più responsabile; il “Certificato uso veicolo”, che attesta lo stato di usura dello stesso e il relativo controvalore; il “Servizio infrazioni” in tempo reale, ma anche il servizio “Real Time” che avvisa se lʼauto si allontana da un’area reimpostata (il classico caso dellʼauto prestata ai figli) e il Controllo Remoto, cioè il promemoria per ritrovare la propria auto parcheggiata. E ancora i servizi per controllare da remoto le condizioni generali del veicolo (carburante, pressione pneumatici, ecc) e “I miei viaggi” per gestire gli spostamenti.