Fantic svolta sullʼelettrico, ma non dimentica il mondo Rally

Fantic a Eicma 2021 Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il nome Fantic è legato al suo bestseller storico, e così il Caballero 500 Explorer si presenta super equipaggiato, con il motore 450 4T Euro 5 della versione Rally e cambio a 6 rapporti, e una raffinata tinta bicolore bianco/bronzo. Di serie avrà il portapacchi posteriore e la borsa laterale con relativo telaietto. Allo stand nel padiglione 15 erano presenti, però, anche e-bike ed e-scooter Fantic, oltre alle moto da corsa che tengono sempre in alto il buon nome della Casa veneta-emiliana. Esposta la Fantic XX125, Campione del Mondo nel Motocross Junior 125 con Hakon Osterhagen; la Fantic XX250 2T, vincitrice del Campionato Europeo Motocross EMX250 con Nicholas Lapucci e la Fantic XE 125 Campione del Mondo Enduro Youth con Albin Norrbin.

Primo scooter elettrico Fantic

Svelato sotto forma di prototipo nella categoria L1, il primo scooter elettrico del brand è equipaggiato con motore e inverter E-Power, azienda nata dalla collaborazione tra Dellorto e Energica. Sviluppa 3 kW di potenza, gestibili in base a tre mappature, ma il progetto prevede anche la versione L3 più potente, equivalente per potenza ai 50 e 125 cc endotermici. Lo scooter elettrico sarà equipaggiato con batteria al litio da 2200 Wh e potrà essere implementato con una seconda batteria, così da ottenere una capacità totale di 4.400 Wh e garantire unʼautonomia di oltre 100 km con una singola ricarica.

Il design è a ruote alte da 16 pollici, frenate da efficienti dischi anteriore e posteriore. Fantic ha creato unʼapp per gestire le funzioni del suo primo scooter elettrico, che promette costi di gestione molto bassi. Lʼassicurazione costa infatti la metà rispetto ai veicoli con motori a combustione, il bollo è esentato per 5 anni in alcune regioni e il primo tagliando di manutenzione è previsto a 10.000 km! E per fare 100 km basta allʼincirca 1 euro di energia. Sarà prodotto totalmente in Italia e assemblato presso gli stabilimenti Motori Minarelli di Bologna.

Fantic XEF 450 Rally

Altra novità assoluta presente a Eicma 2021 è la Fantic XEF 450 Rally. La sua vocazione sportiva troverà subito sfogo, perché il debutto in gara è previsto allʼimminente Dakar 2022, affidata alle sapienti mani e all’esperienza di Franco Picco. Il campione ha collaborato direttamente con il test Team Fantic per lo sviluppo della moto, che nasce per telaistica e motore dalla sorella da Enduro XEF 450 con motore 4 tempi. Per affrontare il temibile raid, la moto si avvale di sovrastrutture robuste e di un grande serbatoio da 30 litri, oltre allʼequipaggiamento obbligato per la gara: sospensioni Kayaba tarate appositamente, freno anteriore ampliato a 300 mm di diametro, castello portastrumenti e cupolino in plexiglass. Sul mercato la XEF 450 Rally arriverà la prossima estate ed è previsto anche il kit Factory con numerose parti speciali.