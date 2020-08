Ecobonus, entrano negli incentivi scooter e moto elettriche

Soddisfazione è stata espressa da Confindustria ANCMA, lʼAssociazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, che nel nuovo ecobonus vede lʼoccasione di allargare la platea di utenti delle due ruote. Un settore in fermento, che ha sofferto il lockdown ma che adesso raccoglie i frutti del cambiamento di mobilità in atto. I numeri parlano chiaro: nei primi 7 mesi del 2020 sono stati immatricolati 2.166 ciclomotori (+36% sul 2019) e 1.798 tra scooter e motocicli (+158%sullʼanno precedente). Per Paolo Magri, presidente di ANCMA, è “lʼoccasione per sviluppare un mercato che ha ancora grandi potenzialità di crescita”

I veicoli che rientrano nelle agevolazioni concesse dal Decreto Rilancio sono quelli elettrici. Si tratta di motociclette, scooter, ciclomotori, ma anche tricicli e quadricicli, tutti “moderni” secondo una corrente di pensiero che tende a ridurre lʼuso dellʼauto, soprattutto in ambito urbano. Va detto che, già allʼinizio dellʼemergenza sanitaria, si è subito pensato dʼincentivare biciclette, ebike e monopattini elettrici, lasciando fuori moto e scooter.

Lʼingresso adesso di questi mezzi e “la ridefinizione dellʼEcobonus ‒ ha detto Magri ‒ ci consente di accendere nuovamente i riflettori sul lavoro dei nostri associati e su unʼampia filiera nazionale legata alle due ruote elettriche, fatta di decine di imprese che rappresentano unʼeccellenza da valorizzare”.