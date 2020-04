Ecco Ariya, nuove idee in casa Nissan

Si tratta di un bel crossover dalle linee atletiche e dinamiche, come quelle cui ci ha abituato Infiniti, il brand premium del costruttore giapponese. In più cʼè tutta la frontiera della guida autonoma, con sistemi predittivi e digitalizzazione al massimo grado. Il cuore pulsante di Ariya è la tecnologia e-4ORCE di Nissan, vale a dire due motori elettrici che garantiscono un’erogazione di potenza bilanciata e la possibilità di una trazione su quattro ruote motrici.

I sistemi di assistenza alla guida sono quelli del pacchetto ProPilot 2.0, come dire il pilota automatico sulle strade a singola corsia, e poi il nuovo Virtual Personal Assistant, che interviene nella ricerca di informazioni e parcheggi per fare in modo che chi guida possa mantenere l’attenzione fissa sulla strada. In sintesi, un concentrato di quella “Nissan Intelligent Mobility” che costituisce il fulcro della ricerca Nissan.

Il design di Ariya è davvero bello, esprime leggerezza e delicatezza secondo i canoni propri dellʼarte giapponese. Gli accenti ramati della linea del tetto e dei cerchi rendono omaggio al colore del sole che irrompe nel buio, inaugurando l’alba di un nuovo giorno. Stessa luminosità la si ritrova allʼinterno, nell’abitacolo spazioso e lussuoso. Il Suv Ariya è sì un prototipo, ma terminata lʼemergenza Covid-19 lo vedremo in rampa di lancio per arricchire la gamma Nissan nel 2021.