E per Lamborghini il 2022 si sta rivelando da record anche per i conti

La trionfale trasferta americana celebra il miglior semestre di sempre nella storia Lamborghini.

Più di 5.000 auto vendute (per lʼesattezza 5.090), con un incremento del 4,9% sullo stesso periodo del 2021, per un fatturato di 1,332 miliardi di euro, il 30% in più sui primi sei mesi dellʼanno passato , e utili lordi in crescita del 70% passando da 251 a 425 milioni.