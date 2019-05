E per gli amanti della sportività ecco la Corsa GSi

Chi non volesse aspettare la nuova generazione (le consegne sono previste dallʼautunno 2019), ha lʼoccasione di “strappare” buone promozioni sullʼ attuale Opel Corsa . E magari valutare il “carattere” della versione sportiva GSi, con motore 1.4 turbo benzina da 150 CV e le performance pepate che sa regalare: 8,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 207 orari di velocità massima.

La sigla GSi vanta una lunga tradizione in casa Opel. Recavano questa sigla modelli storici come la Kadett 1.8 e lʼiconica coupé Manta GSi del 1984, sempre 1.8 e 115 CV. Su Corsa apparve la prima volta nel 1988 e la potenza di 100 CV sembrava davvero unʼoverdose per il segmento delle utilitarie. In tempi recenti Astra e Insignia hanno valorizzato il brand GSi, che però dà il meglio di sé sulla piccola Corsa, perché la distingue nettamente dalle altre versioni. Uno sguardo alle grandi prese d’aria, al possente cofano scolpito e allo spoiler posteriore per avere unʼidea dello stile sportivo di Corsa GSi.