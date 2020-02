…E nelle concessionarie Mazda si dibatte sullʼauto elettrica

Se la MX-5 è la storia radiosa di Mazda, la MX-30 è il suo futuro . Ecologico, sostenibile, innovativo per la trazione elettrica che implementa, una tecnologia cui Mazda arriva quasi per ultima e, consapevole di ciò, si dichiara neutrale rispetto al dibattito che lʼauto elettrica scatena fra sostenitori e contrari.

Per questa ragione Mazda Italia ha organizzato in tutto il Belpaese i Mazda MX-30 e-Talks, incontri e conferenze aperte al pubblico per spiegare i benefici e le complessità della rivoluzione in atto nella mobilità. In un calendario di 62 eventi nelle sue concessionarie italiane, Mazda si è aperta alla collaborazione con ingegneri, professori del Politecnico di Milano e giornalisti per spiegare ai clienti e agli automobilisti in genere il tema dellʼelettrificazione.

Un approccio scientifico per aiutare a districarsi fra opinioni spesso distanti e non sempre avvedute dal punto di vista dellʼargomentazione tecnica e logica. Cʼè stato da imparare insomma durante gli e-Talks, che si sono tenuti da Udine a Palermo, da Berbenno in Valtellina a Reggio Calabria, 62 serate appunto. Nel corso delle quali i clienti invitati hanno potuto apprezzare il cocktail esclusivo “Eco Spritz 35.5”, creato per l’occasione da Marco Corallo, Head Bartender dell’Artesian di Londra.